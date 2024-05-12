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Развожу одну ложку в ведре воды и поливаю клубнику: цветет без остановки, а ягод летом — хоть косой коси

В сезон выращивания клубники каждый садовод мечтает об обильном урожае сочных ягод. Существует простой и эффективный способ увеличить плодоношение клубники и заставить ее цвести как бешеную — специальный раствор для полива.

czarsafe.ru

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В сезон выращивания клубники каждый садовод мечтает об обильном урожае сочных ягод. Существует простой и эффективный способ увеличить плодоношение клубники и заставить ее цвести как бешеную — специальный раствор для полива. Одна ложка в ведре воды, и кусты ответят щедрым урожаем летом.

Рецепт подкормки

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка древесной золы
  • 10 литров воды

Инструкция:

  1. Приготовление раствора: Добавьте одну столовую ложку древесной золы в ведро с 10 литрами воды и тщательно перемешайте.
  2. Настаивание: Оставьте раствор настаиваться в течение 2-3 часов, чтобы полезные вещества полностью перешли в воду.
  3. Полив: Аккуратно поливайте кусты клубники этим раствором под корень, избегая попадания на листья.

Преимущества подкормки древесной золой:

  • Минеральные элементы: Древесная зола содержит калий, кальций и фосфор, необходимые для активного цветения и образования ягод.
  • Нейтрализация кислотности: Зола снижает кислотность почвы, создавая благоприятные условия для роста клубники.
  • Отпугивание вредителей: Такая подкормка укрепляет растения, делая их устойчивыми к атакам вредителей.

Советы по использованию:

  • Используйте раствор 2-3 раза за сезон: первый раз — в начале цветения, второй — в момент образования ягод и третий — после сбора урожая.
  • Регулярно поливайте растения в междурядьях, обеспечивая им достаточное количество влаги.
  • Совмещайте подкормку золой с рыхлением почвы для лучшего проникновения питательных веществ.

Правильная подкормка и уход за клубникой помогают получать обильные урожаи. Используя этот простой рецепт с древесной золой, вы сможете наслаждаться цветением растений и получать щедрые урожаи летом, буквально косой коси.

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