Развожу одну ложку в ведре воды и поливаю клубнику: цветет без остановки, а ягод летом — хоть косой коси
czarsafe.ru
В сезон выращивания клубники каждый садовод мечтает об обильном урожае сочных ягод. Существует простой и эффективный способ увеличить плодоношение клубники и заставить ее цвести как бешеную — специальный раствор для полива. Одна ложка в ведре воды, и кусты ответят щедрым урожаем летом.
Рецепт подкормки
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка древесной золы
- 10 литров воды
Инструкция:
- Приготовление раствора: Добавьте одну столовую ложку древесной золы в ведро с 10 литрами воды и тщательно перемешайте.
- Настаивание: Оставьте раствор настаиваться в течение 2-3 часов, чтобы полезные вещества полностью перешли в воду.
- Полив: Аккуратно поливайте кусты клубники этим раствором под корень, избегая попадания на листья.
Преимущества подкормки древесной золой:
- Минеральные элементы: Древесная зола содержит калий, кальций и фосфор, необходимые для активного цветения и образования ягод.
- Нейтрализация кислотности: Зола снижает кислотность почвы, создавая благоприятные условия для роста клубники.
- Отпугивание вредителей: Такая подкормка укрепляет растения, делая их устойчивыми к атакам вредителей.
Советы по использованию:
- Используйте раствор 2-3 раза за сезон: первый раз — в начале цветения, второй — в момент образования ягод и третий — после сбора урожая.
- Регулярно поливайте растения в междурядьях, обеспечивая им достаточное количество влаги.
- Совмещайте подкормку золой с рыхлением почвы для лучшего проникновения питательных веществ.
Правильная подкормка и уход за клубникой помогают получать обильные урожаи. Используя этот простой рецепт с древесной золой, вы сможете наслаждаться цветением растений и получать щедрые урожаи летом, буквально косой коси.
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