Развожу одну ложку в ведре воды и поливаю клубнику: цвести начинает без удержу, а ягод летом — хоть косой коси
grounde.ru
Любители садоводства часто ищут способы улучшить качество и количество урожая клубники. Если хотите, чтобы ваша клубника цвела обильно и приносила вкусные ягоды в огромных количествах, воспользуйтесь этим простым и эффективным рецептом подкормки.
Ингредиенты:
- 1 ложка древесной золы (столовая ложка)
- 1 ведро воды (10 литров)
Приготовление и применение:
- Раствор: Всыпьте 1 столовую ложку древесной золы в ведро воды и тщательно перемешайте. Оставьте настояться в течение часа, чтобы активные вещества из золы перешли в раствор.
- Полив: Используйте раствор для полива клубники, равномерно распределяя его по всем кустам. Поливайте клубнику этим раствором каждые 10-14 дней, особенно в период цветения и формирования ягод.
Древесная зола богата калием и фосфором, которые стимулируют цветение, укрепляют корневую систему и помогают завязывать крупные, сладкие ягоды.
Полезные микроэлементы: Зола содержит кальций, магний и железо, обеспечивающие устойчивость растений к заболеваниям и повышающие иммунитет.
Этот метод подкормки экологичен, прост в применении и практически ничего не стоит. Благодаря регулярному применению раствора с древесной золой, ваша клубника будет обильно цвести, а ягоды будут крупными, сочными и ароматными. Попробуйте этот рецепт, и вы будете наслаждаться невероятным урожаем летом!
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