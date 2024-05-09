Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Развожу одну ложку в ведре воды и поливаю клубнику: цвести начинает без удержу, а ягод летом — хоть косой коси

Любители садоводства часто ищут способы улучшить качество и количество урожая клубники. Если хотите, чтобы ваша клубника цвела обильно и приносила вкусные ягоды в огромных количествах, воспользуйтесь этим простым и эффективным рецептом подкормки.

grounde.ru

Подписаться в Telegram

Любители садоводства часто ищут способы улучшить качество и количество урожая клубники. Если хотите, чтобы ваша клубника цвела обильно и приносила вкусные ягоды в огромных количествах, воспользуйтесь этим простым и эффективным рецептом подкормки.

Ингредиенты:

  • 1 ложка древесной золы (столовая ложка)
  • 1 ведро воды (10 литров)

Приготовление и применение:

  1. Раствор: Всыпьте 1 столовую ложку древесной золы в ведро воды и тщательно перемешайте. Оставьте настояться в течение часа, чтобы активные вещества из золы перешли в раствор.
  2. Полив: Используйте раствор для полива клубники, равномерно распределяя его по всем кустам. Поливайте клубнику этим раствором каждые 10-14 дней, особенно в период цветения и формирования ягод.

Древесная зола богата калием и фосфором, которые стимулируют цветение, укрепляют корневую систему и помогают завязывать крупные, сладкие ягоды.

Полезные микроэлементы: Зола содержит кальций, магний и железо, обеспечивающие устойчивость растений к заболеваниям и повышающие иммунитет.

Этот метод подкормки экологичен, прост в применении и практически ничего не стоит. Благодаря регулярному применению раствора с древесной золой, ваша клубника будет обильно цвести, а ягоды будут крупными, сочными и ароматными. Попробуйте этот рецепт, и вы будете наслаждаться невероятным урожаем летом!

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Популярное

Новости Казани

10 часов назад

В Казани 50-летнюю пенсионерку насиловали 5 часов

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

как можно закрыть вентиляцию на кухне в квартире чтоб тараканы не пролезли

Новости Казани

9 часов назад

Фото в платке из мечети в Казани опубликовала Алина Загитова

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

вставить пластиковое окно цена в Краснодаре

Новости Татарстана

2 часа назад

«Засватали»: фанаты Алины Загитовой удивились фото в «Кул Шарифе» в платке

Новости Казани

день назад

В Казани из-за угроз эвакуировали детский сад и школу

Новости Казани

11 часов назад

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

Новости Казани

день назад

Казанские хирурги спасли жизнь девушке с редким заболеванием

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ в День Победы ожидается до -5
Новости Казани
2 дня назад

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

Новости Казани

час назад

Около Сафиуллина,20к1 в Казани произошел пожар

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

Новости Татарстана

3 часа назад

На 38 км трассы под Казанью в столкновении легковушек пострадали 3 человека

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане подорожал бензин до 68,05 руб
Пьяная компания влетела на Hyundai Equus в бетонный забор
Новости Татарстана
5 часов назад

Пьяная компания влетела на Hyundai Equus в бетонный забор

Новости Татарстана

5 часов назад

Алина Загитова выложила видео с баскетбольного матча полуфинала Единой лиги

Новости Казани

6 часов назад

Chevrolet притерлась с машиной аварийной газовой службы в Казани на Ершова

Новости Казани

8 часов назад

В Казани на площади Тысячелетия проходит парад Победы с ретроавтомобилями
Скандал между водителями из-за ДТП произошел в Казани на Арбузова
Новости Казани
6 часов назад

Скандал между водителями из-за ДТП произошел в Казани на Арбузова
Движение транспорта возле пр. Ямашева в Казани ограничат с 29 июня по 1 июля
Новости Казани
9 часов назад

Движение транспорта возле пр. Ямашева в Казани ограничат с 29 июня по 1 июля