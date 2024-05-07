Развожу 1 ложку в ведре воды и поливаю всю клубнику: цвести начинает без удержу, а ягод летом — хоть косой коси
borubo.ru
Выращивание сочной и сладкой клубники в домашних условиях — удовольствие, которое приносит радость и удовлетворение. Существует секретная подкормка, которая поможет вашим растениям активно цвести и плодоносить. Всего одна ложка этого простого средства, растворенная в ведре воды, делает чудеса!
Что использовать для подкормки?
Борная кислота — доступное и недорогое средство, способное значительно повысить урожайность клубники. Она стимулирует активное цветение и образование завязей, улучшая количество и качество ягод.
Как правильно готовить и применять раствор?
- Растворите одну чайную ложку борной кислоты в одном ведре (10 литров) воды. Тщательно размешайте, чтобы полностью растворить порошок.
- Применяйте раствор на влажную почву для лучшего проникновения. Желательно использовать его после обильного полива или после дождя.
- Обрабатывайте растения раз в 2-3 недели, начиная с весны и продолжая в течение всего периода вегетации. Расходуйте раствор так, чтобы каждый куст получил достаточное количество питательного вещества.
Дополнительные советы:
- Следите за состоянием почвы: Подкормка лучше всего действует на хорошо дренированных и подготовленных грунтах.
- Не переусердствуйте: Избыток бора также может навредить растениям. Следуйте рекомендованной дозировке и не проводите обработку слишком часто.
- Комплексный уход: Обеспечьте вашей клубнике регулярный полив, правильное освещение и рыхление почвы.
С этим простым средством ваша клубника начнет цвести и плодоносить в изобилии, а урожай порадует обилием сладких ягод.
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