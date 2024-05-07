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Развожу 1 ложку в ведре воды и поливаю всю клубнику: цвести начинает без удержу, а ягод летом — хоть косой коси

Выращивание сочной и сладкой клубники в домашних условиях — удовольствие, которое приносит радость и удовлетворение. Существует секретная подкормка, которая поможет вашим растениям активно цвести и плодоносить.

borubo.ru

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Выращивание сочной и сладкой клубники в домашних условиях — удовольствие, которое приносит радость и удовлетворение. Существует секретная подкормка, которая поможет вашим растениям активно цвести и плодоносить. Всего одна ложка этого простого средства, растворенная в ведре воды, делает чудеса!

Что использовать для подкормки?

Борная кислота — доступное и недорогое средство, способное значительно повысить урожайность клубники. Она стимулирует активное цветение и образование завязей, улучшая количество и качество ягод.

Как правильно готовить и применять раствор?

  1. Растворите одну чайную ложку борной кислоты в одном ведре (10 литров) воды. Тщательно размешайте, чтобы полностью растворить порошок.
  2. Применяйте раствор на влажную почву для лучшего проникновения. Желательно использовать его после обильного полива или после дождя.
  3. Обрабатывайте растения раз в 2-3 недели, начиная с весны и продолжая в течение всего периода вегетации. Расходуйте раствор так, чтобы каждый куст получил достаточное количество питательного вещества.

Дополнительные советы:

  • Следите за состоянием почвы: Подкормка лучше всего действует на хорошо дренированных и подготовленных грунтах.
  • Не переусердствуйте: Избыток бора также может навредить растениям. Следуйте рекомендованной дозировке и не проводите обработку слишком часто.
  • Комплексный уход: Обеспечьте вашей клубнике регулярный полив, правильное освещение и рыхление почвы.

С этим простым средством ваша клубника начнет цвести и плодоносить в изобилии, а урожай порадует обилием сладких ягод.

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