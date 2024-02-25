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· Алина Алмакаева

«Разовые факты исчерпаны»: Набиуллина готовит россиян к скачку цен

«Разовые факты исчерпаны»: Набиуллина готовит россиян к скачку цен

Росконгресс

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Глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, рассказала о текущей ситуации с ростом инфляции в России. Председатель совета директоров регулятора отметила, что произошли изменения, и темпы роста инфляции начали замедляться. Это, в свою очередь, явилось одним из факторов, по которым ключевая ставка Центрального банка России не была повышена на последнем заседании совета директоров — она осталась на уровне 16 процентов.

Эльвира Набиуллина также отметила, что тенденция к снижению инфляции наблюдается не только во временных компонентах. Глава ЦБ отметила, что ситуация с инфляцией улучшается: темпы роста падают не только во временных факторах, которые вызывали всплеск инфляции, такие, например, как курс валюты, но и в стабильных элементах.

Тем не менее, даже при улучшении ситуации, Центральный банк не изменил свой прогноз на 2024 год. Согласно данным ЦБ, уровень инфляции в текущем году может составить от 4 до 4,5 процента, и инфляция должна достичь целевого показателя в 4 процента уже в 2025 году.

Однако прогноз по уровню ключевой ставки был изменен. Центральный банк предполагает, что она может оставаться достаточно высокой в 2024 году и составит от 13,5 до 15,5 процента.

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