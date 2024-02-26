«Разовые факторы исчерпаны»: Набиуллина готовит россиян к скачку цен

Россиянам объяснили настоящее положение дел с инфляцией в стране, передает информационный ресурс konkurent.ru.

Исполнительный руководитель Банка России, Эльвира Набиуллина, представила обзор ситуации в России, касающейся роста инфляции.

По словам председателя совета директоров регулятора, теперь можно говорить о изменениях – темпы роста инфляции начали замедляться. Этот факт является одним из ключевых аргументов, почему на последнем заседании совета директоров Банка России не было принято решение о повышении ключевой ставки. Отметим, что Банк России принял решение сохранить ставку на уровне 16 процентов.

Кроме того, Набиуллина отметила, что тенденция к снижению наблюдается не только в одноразовых факторах.

«Мы действительно видим положительную динамику ситуации с инфляцией, так как ее уровень начал снижаться. Это касается не только одноразовых факторов, так как исчерпались влияние разовых факторов, которые вызвали всплеск инфляции, в том числе курс валюты, но также и устойчивых факторов», – заявила руководитель Центрального банка.

Однако улучшение ситуации не спровоцировало пересмотр прогнозов регулятора на 2024 год. Согласно данным Центрального банка, уровень инфляции за текущий год может составить от 4 до 4,5 процента, а планируемый показатель в 4 процента должен быть достигнут уже в 2025 году.

Также был скорректирован прогноз по уровню ключевой ставки. Согласно регулятору, в 2024 году она может остаться достаточно высокой – в пределах от 13,5 до 15,5 процента.