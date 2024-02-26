Новости России
· Артем Акчурин

«Разовые факторы исчерпаны»: Набиуллина готовит россиян к скачку цен

«Разовые факторы исчерпаны»: Набиуллина готовит россиян к скачку цен

Подписаться в Telegram

Россиянам объяснили настоящее положение дел с инфляцией в стране, передает информационный ресурс konkurent.ru.

Исполнительный руководитель Банка России, Эльвира Набиуллина, представила обзор ситуации в России, касающейся роста инфляции.

По словам председателя совета директоров регулятора, теперь можно говорить о изменениях – темпы роста инфляции начали замедляться. Этот факт является одним из ключевых аргументов, почему на последнем заседании совета директоров Банка России не было принято решение о повышении ключевой ставки. Отметим, что Банк России принял решение сохранить ставку на уровне 16 процентов.

Кроме того, Набиуллина отметила, что тенденция к снижению наблюдается не только в одноразовых факторах.

«Мы действительно видим положительную динамику ситуации с инфляцией, так как ее уровень начал снижаться. Это касается не только одноразовых факторов, так как исчерпались влияние разовых факторов, которые вызвали всплеск инфляции, в том числе курс валюты, но также и устойчивых факторов», – заявила руководитель Центрального банка.

Однако улучшение ситуации не спровоцировало пересмотр прогнозов регулятора на 2024 год. Согласно данным Центрального банка, уровень инфляции за текущий год может составить от 4 до 4,5 процента, а планируемый показатель в 4 процента должен быть достигнут уже в 2025 году.

Также был скорректирован прогноз по уровню ключевой ставки. Согласно регулятору, в 2024 году она может остаться достаточно высокой – в пределах от 13,5 до 15,5 процента.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Таксист скончался в ДТП с грузовиком в Казани

Интересное в Казани

9 часов назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

санэпидемстанция сергиев посад телефон

Новости Казани

день назад

В Казани отчитались о ходе строительства новой ветки метро

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

замена стекла samsung s8 в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске группа мужчин пыталась открыть подъездную дверь «Нивой»

Новости Казани

12 часов назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Казани

день назад

МЧС не отдает свою территорию для строительства школы в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани Советский район отправил на СВО «гуманитарки» на 208,5 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев ждут похолодание до -24 и потепление до 3 градусов тепла
Лонгриды
4 дня назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

8 часов назад

На набережной Казанки летом откроют детский парк

Интересное в Казани

9 часов назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

Новости Татарстана

9 часов назад

В результате пожара в Буинском районе скончались два человека

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстан придут морозы до -22 градусов
Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ
Лонгриды
6 дней назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

11 часов назад

В Нижнекамске в 10 раз сократилось количество жалоб на качество воздуха

Новости Казани

12 часов назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Татарстана

12 часов назад

На благоустройство дворов в Татарстане потратили 10 млрд рублей
Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии
Интересное в Казани
6 дней назад

Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии