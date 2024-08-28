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Разбирайте свои чемоданы, в Турцию больше никто не полетит: россиянам закрыли перелёты до популярного курорта — ограничения действуют с этого месяца

В связи с изменениями в расписании чартерных ре...

south.life

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В связи с изменениями в расписании чартерных рейсов, жители Архангельска и Сыктывкара столкнутся с прекращением полетов в Турцию по этому маршруту уже в конце июля.

По данным туристических агентств, последний рейс из Архангельска в Анталью намечен на 22 июля, после чего все последующие полеты будут выполняться только до московского аэропорта Шереметьево. Это изменение вызвано спадом интереса и недостаточной заполняемостью, хотя ранее сообщалось о высокой популярности данных направлений.

Несмотря на устойчивый спрос среди путешественников из Архангельска, туристические операторы вынуждены были пересмотреть свои планы. Один из пассажиров, подписчик популярного телеграм-канала «Крыша ТурДома», рассказал, что его запланированный на 14 сентября вылет в Турцию отменен, и теперь он ожидает предложений по альтернативным маршрутам.

Аналогичная ситуация сложилась и в Сыктывкаре, где чартерные рейсы компании Southwind также будут прекращены после 19 июля. Пассажиры, отправившиеся в Анталью в этот день, смогут вернуться в Россию рейсом 25 июля, приземляющимся в аэропорту Внуково.

На фоне данных ограничений, операторы турпакетов предлагают жителям Сыктывкара альтернативные возможности для отдыха в Турции, организуя вылеты из Москвы и Казани. Эти меры направлены на то, чтобы минимизировать неудобства для туристов и предоставить им возможность насладиться летним отдыхом на популярных турецких курортах.

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