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Разбирайте свои чемоданы, в Турцию больше никто не полетит: россиянам закрыли перелёты до популярного курорта — ограничения действуют с августа

Для жителей некоторых регионов Российской Федер...

sport4.ru

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Для жителей некоторых регионов Российской Федерации, мечтающих о турецких пляжах, больше нет возможности улететь на чартерных рейсах в этом сезоне.

Как сообщают туристические агрегаторы, заключительный рейс в Анталью отправился 22 июля. Все последующие возвраты пассажиров будут осуществляться уже через аэропорт Шереметьево в Москве.

В telegram-канале «Крыша ТурДома» активно обсуждают свертывание чартерной программы. Один из участников, планировавший отправиться на отдых 14 сентября, теперь вынужден искать другие предложения от туроператора. Наш источник сообщает, что рейсы из Архангельска в Анталью традиционно пользуются высоким спросом, но этот сезон оказался непривычно коротким из-за ограничений заполняемости бортов.

Жители Сыктывкара также столкнулись с досрочным окончанием чартерной программы компании Southwind в Турцию. Последний вылет в Анталью был запланирован на 19 июля, а возвращение пассажиров - на 25 июля в московский аэропорт Внуково.

Однако для тех, кто все же планирует отдых на турецких курортах, есть и хорошие новости. Туристический ресурс tourdom сообщает, что из Сыктывкара можно будет улететь в Турцию с пересадкой в Москве или Казани. Эти альтернативные маршруты позволят продлить летние приключения и выбрать подходящий турпакет.

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