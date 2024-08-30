Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Разбирайте свои чемоданы, в Турцию больше никто не полетит: россиянам закрыли перелёты до любимого курорта — ограничения действуют с августа

В 2024 году авиаперелеты между некоторыми город...

fvw.de

Подписаться в Telegram

В 2024 году авиаперелеты между Архангельском и Турцией испытывают ряд изменений. По последней информации, финальный чартер в Анталью из Архангельска назначен на конец июля.

После указанной даты путешественникам из этого региона придется искать альтернативные маршруты через Москву для поездок в Турцию.

Пассажиры, уже зарезервировавшие билеты на полеты из Архангельска в Турцию после 22 июля, столкнулись с неожиданными изменениями в своих планах. Многие теперь в ожидании предложений от туроператоров о перенаправлении на другие маршруты или вылеты из альтернативных городов.

Причинами отмены чартеров могут быть как низкая заполняемость рейсов, так и другие факторы, которые авиакомпании предпочитают не афишировать. Отмечается, что полеты из Архангельска в Анталью исторически пользовались большим спросом среди путешествующих.

Жители Сыктывкара также пострадали от отмены чартерных полетов в Турцию. Последний запланированный рейс авиакомпании Southwind из Сыктывкара в Анталью намечен на июль, а возвращение в Россию осуществляется с посадкой в аэропорту Внуково.

Тем не менее, несмотря на отмену прямых рейсов, сыктывкарцы имеют возможность воспользоваться альтернативными туристическими программами для поездок в Турцию, предлагаемыми с вылетом из Москвы или Казани.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

сан обработка от грибка

Новости Татарстана

20 часов назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

изготовление штор в Екатеринбурге

Новости Казани

17 часов назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

Казанцам пообещали открыть парк аттракционов

Новости Казани

22 часа назад

В Казани в День города произошло 120 аварий

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане снова подорожал бензин
Лонгриды
2 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

час назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане подготовлено более 800 автобусов для детей

Новости Татарстана

час назад

В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла

Новости Казани

час назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане снизились цены на помидоры

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане обновили 158 школ и детских садов к 1 сентября

Новости Татарстана

22 часа назад

На трассе М12 появилась новая зона для водителей и пассажиров
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
4 дня назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
На мероприятиях ко Дню Республики участвовали 4...
Новости Татарстана
22 часа назад

На мероприятиях ко Дню Республики участвовали 400 тысяч человек