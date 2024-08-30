Разбирайте свои чемоданы, в Турцию больше никто не полетит: россиянам закрыли перелёты до любимого курорта — ограничения действуют с августа

В 2024 году авиаперелеты между Архангельском и Турцией испытывают ряд изменений. По последней информации, финальный чартер в Анталью из Архангельска назначен на конец июля.

После указанной даты путешественникам из этого региона придется искать альтернативные маршруты через Москву для поездок в Турцию.

Пассажиры, уже зарезервировавшие билеты на полеты из Архангельска в Турцию после 22 июля, столкнулись с неожиданными изменениями в своих планах. Многие теперь в ожидании предложений от туроператоров о перенаправлении на другие маршруты или вылеты из альтернативных городов.

Причинами отмены чартеров могут быть как низкая заполняемость рейсов, так и другие факторы, которые авиакомпании предпочитают не афишировать. Отмечается, что полеты из Архангельска в Анталью исторически пользовались большим спросом среди путешествующих.

Жители Сыктывкара также пострадали от отмены чартерных полетов в Турцию. Последний запланированный рейс авиакомпании Southwind из Сыктывкара в Анталью намечен на июль, а возвращение в Россию осуществляется с посадкой в аэропорту Внуково.

Тем не менее, несмотря на отмену прямых рейсов, сыктывкарцы имеют возможность воспользоваться альтернативными туристическими программами для поездок в Турцию, предлагаемыми с вылетом из Москвы или Казани.