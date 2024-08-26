Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Разбирайте свои чемоданы, в Турцию больше никто не полетит: гражданам РФ закрыли перелёты до популярного курорта — ограничения действуют с августа

Отмена чартерных рейсов в Турцию из крупных рос...

islamnews.ru

Подписаться в Telegram

Отмена чартерных рейсов в Турцию из крупных российских городов вызвала волну беспокойства среди туристов.

Последний рейс из Архангельска на побережье Анталии состоялся 22 июля, оставив путешественников в ожидании возвращения через Москву.

«Крыша ТурДома» - популярный телеграм-канал, где туристы делятся своими переживаниями, стал ареной для обсуждения отмены рейсов. Один из подписчиков канала, планировавший путешествие 14 сентября, выразил свое беспокойство и ожидание альтернативных предложений от туроператоров.

Несмотря на то, что отмена чартеров часто связана с низкой загрузкой самолетов, рейсы из Архангельска всегда пользовались высоким спросом. Аналогичная ситуация сложилась и в Сыктывкаре, где последний чартерный рейс авиакомпании Southwind запланирован на 19 июля. Возвращение туристов ожидается 25 июля через Внуково.

Однако не все так печально. Жители Сыктывкара и других городов, желающих провести отпуск в Турции, могут воспользоваться альтернативными предложениями с вылетом из Москвы и Казани. Эти опции будут доступны в течение всего летнего сезона, как сообщает информационный портал ProGorodSamara.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

выведение клопов подольск

Новости Казани

день назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

2 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

изучение арабского языка в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

19 часов назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Казани

23 часа назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Казани

51 минуту назад

В Казани начался монтаж часов на Баумана

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

Новости Казани

час назад

В Казани будет капремонт здания физического факультета КФУ

Новости Казани

час назад

В Казани число штрафов за парковку стало больше в два раза
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
23 часа назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

3 часа назад

РТ стал лучшим регионом в сфере благоустройства дворов

Новости Казани

4 часа назад

В Казани стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум

Новости Татарстана

19 часов назад

В Челнах возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты
Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных ф...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных фруктов и овощей
В казанском аэропорту торжественно встретили Бу...
Новости Казани
день назад

В казанском аэропорту торжественно встретили Бурака Озчивита