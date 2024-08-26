Разбирайте свои чемоданы, в Турцию больше никто не полетит: гражданам РФ закрыли перелёты до популярного курорта — ограничения действуют с августа

Отмена чартерных рейсов в Турцию из крупных российских городов вызвала волну беспокойства среди туристов.

Последний рейс из Архангельска на побережье Анталии состоялся 22 июля, оставив путешественников в ожидании возвращения через Москву.

«Крыша ТурДома» - популярный телеграм-канал, где туристы делятся своими переживаниями, стал ареной для обсуждения отмены рейсов. Один из подписчиков канала, планировавший путешествие 14 сентября, выразил свое беспокойство и ожидание альтернативных предложений от туроператоров.

Несмотря на то, что отмена чартеров часто связана с низкой загрузкой самолетов, рейсы из Архангельска всегда пользовались высоким спросом. Аналогичная ситуация сложилась и в Сыктывкаре, где последний чартерный рейс авиакомпании Southwind запланирован на 19 июля. Возвращение туристов ожидается 25 июля через Внуково.

Однако не все так печально. Жители Сыктывкара и других городов, желающих провести отпуск в Турции, могут воспользоваться альтернативными предложениями с вылетом из Москвы и Казани. Эти опции будут доступны в течение всего летнего сезона, как сообщает информационный портал ProGorodSamara.ru.