Разбирайте свои чемоданы, в Турцию больше не полететь: россиянам закрыли перелёты до популярного курорта — ограничения действуют с августа

Изменения в расписании чартерных полётов в Турцию вызывают бурные обсуждения среди путешественников из Архангельска и Сыктывкара.

По данным актуальных туристических онлайн-платформ, последний рейс из Архангельска в Анталью запланирован на 22 июля. Это становится особым разочарованием для тех, кто планировал поездку на более поздние даты.

Особенно остро проблема касается одного из абонентов телеграм-канала «Крыша ТурДома», который уже расставил планы на отдых в Турции 14 сентября. Сейчас его внимание приковано к обновлениям от туроператора, который ищет альтернативные варианты. Несмотря на то что чартеры часто закрываются из-за недостатка пассажиров, рейсы в Анталью из Архангельска традиционно пользуются высоким спросом.

Туристы из Сыктывкара также столкнулись с аналогичной ситуацией. Последний рейс авиакомпании Southwind в Турцию из этого города намечен на 19 июля, а возврат в Россию запланирован на 25 июля через московский аэропорт Внуково. Несмотря на это, жителям Сыктывкара ещё есть шанс насладиться отдыхом в Турции благодаря альтернативным предложениям от туроператоров, которые организуют вылеты из Москвы и Казани на оставшуюся часть лета.

Эти изменения не только вносят коррективы в планы путешественников, но и ставят перед ними задачу активнее искать информацию и быть готовыми к быстрым изменениям в своих туристических маршрутах.

