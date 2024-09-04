Разбирайте чемоданы, Турцию увидим только во сне: россиянам закрыли перелёты на любимый курорт - ограничения действуют с сентября

В связи с новостями от туристических агентств, последний чартерный рейс из Архангельска в Турцию запланирован на конец июля этого года.

Такие решения часто вызваны недостаточной загруженностью рейсов, несмотря на высокий спрос на путешествия из Архангельска в популярный турецкий курорт Анталья. Пассажиры, задействованные в этом последнем рейсе, будут вынуждены возвращаться через московский аэропорт Шереметьево.

Ситуация аналогичная для населения Сыктывкара, где заказные полеты в Турцию авиафирма Southwind также были отменены после 19 июля. Отправившиеся в последний рейс пассажиры вернулись 25 июля через аэропорт Внуково в Москве.

Один из затронутых пассажиров рассказал о своих ожиданиях получить альтернативные предложения от своих туроператоров, поскольку он планировал отправиться из Архангельска в сентябре. В свете этих изменений, многим путешественникам придется искать другие варианты для своих путешествий.

Несмотря на текущие изменения, жители Сыктывкара все еще могут наслаждаться путешествиями в Турцию, выбирая чартерные рейсы из Москвы и Казани. Это подчеркивает важность гибкости в планировании отпусков и возможности использовать альтернативные маршруты для достижения желаемых туристических направлений.

