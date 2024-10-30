Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Растворяю 2 капли в уксусе — и унитаз сияет чистотой: не останется и намека на налет и желтизну — микробы тоже уйдут

Чистка унитаза — задача, которая требует не тол...

uslugi.yandex.ru

Подписаться в Telegram

Чистка унитаза — задача, которая требует не только времени, но и эффективного подхода. Убрать налет, желтизну и микробы, сохранив при этом свежий вид, можно с помощью удивительно простого рецепта, который можно быстро приготовить в домашних условиях.

Все, что вам потребуется, — это немного уксуса и всего две капли эфирного масла.

В чем секрет сочетания уксуса и эфирных масел?

Уксус уже давно признан универсальным чистящим средством. Он легко удаляет налет, известковые отложения и желтизну, которые часто появляются на поверхности сантехники. Кислотная основа уксуса разрушает микробы, препятствуя их дальнейшему размножению, а добавление всего нескольких капель эфирного масла усиливает антибактериальный эффект и придает приятный аромат. Лавандовое, эвкалиптовое или лимонное масло идеально подходят для этой цели, так как обладают природными дезинфицирующими свойствами и устраняют неприятные запахи.

Как приготовить раствор для чистки унитаза?

Вам понадобятся:

  • 200 мл уксуса (9% или яблочного)
  • 2 капли эфирного масла (подойдет лаванда, лимон, чайное дерево или эвкалипт)

Пошаговый рецепт:

  1. Налейте уксус в небольшую емкость.
  2. Добавьте 2 капли эфирного масла.
  3. Перемешайте раствор и залейте его в унитаз, уделяя особое внимание областям, где накапливается налет и желтизна.
  4. Оставьте смесь на 15–20 минут, чтобы уксус и масло успели подействовать.
  5. С помощью ершика аккуратно протрите поверхность унитаза, затем смойте водой.

Почему этот метод эффективен?

Кислота уксуса не просто очищает поверхность, но и разрушает структуру налета и известковых отложений. Эфирное масло усиливает антибактериальные свойства, оставляя после себя приятный запах. Этот метод экологичен, прост в применении и не требует использования агрессивных химикатов, что делает его безопасным для окружающей среды и удобным для регулярного использования.

Советы для еще более эффективной уборки

Чтобы усилить эффект, вы можете добавить в смесь чайную ложку соды — это поможет еще быстрее удалить налет и справиться с застарелыми пятнами. Соду можно насыпать прямо в унитаз перед заливкой уксусного раствора: взаимодействие соды и уксуса создает шипящую реакцию, которая разрушает загрязнения на поверхности.

Регулярное использование раствора уксуса с эфирным маслом позволит содержать унитаз в идеальной чистоте, убирая все следы налета и желтизны. Простота метода, его доступность и эффективность делают его прекрасной альтернативой химическим средствам. Попробуйте этот способ, и ваша ванная будет всегда сиять чистотой!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Челнах 2-летнему ребенку выставили счет по налогу за недвижимость

Интересное в Казани

35 минут назад

Это нужно знать перед тем, как решите строить свой дом: эксперт из Казани делится практическими советами при планировании строительства дома

как заделать шахту с трубами на кухне от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Снегопады и мощный ветер до 20 м/с надвигаются на Татарстан

Важное в РТ

2 дня назад

МТС предупредит татарстанцев о телефонном мошенничестве во время разговора

мастер отделочник в Москве

Новости Казани

день назад

СИЗО №1 в Казани переедет

Новости Казани

день назад

В Казани Дом культуры имени Ленина эвакуировали из-за сообщения о минировании

Новости Татарстана

день назад

В Татарстан начали поступать новые 5-тысячные купюры

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сосед от злости задавил бабушку у подъезда

Новости Татарстана

8 часов назад

Уже в начале ноября Татарстан завалит снегом
Новости Татарстана
день назад

Гигантский лимон весом в 1,3 кг вырастила семья из Татарстана

В минувшем году их лимон был весом 900 граммов

Новости Казани

25 минут назад

В Казани может открыться индустриальный парк

Интересное в Казани

20 часов назад

"Хочу свой дом, но где?": рассказываем, как профессионалы выбирают участки для коттеджных поселков под Казанью

Новости Татарстана

55 минут назад

Путин подписал указ о праздновании 400-летия Челнов в 2026 году

Новости Татарстана

час назад

В РТ не исключают подорожания проезда уже с 2025 года
В Казанский зооботсад завезли новых постояльцев
Новости Казани
3 часа назад

В Казанский зооботсад завезли новых постояльцев

Новости Казани

4 часа назад

Водитель скрылся с места ДТП после столкновения 4 легковушек в Казани

Новости Казани

5 часов назад

Известны места для проведения новогодних мероприятий в Казани

Новости Казани

6 часов назад

Скандальную подземку на Мавлютова продолжат строить с 10 ноября
Гастрономическое удовольствие в центре города: ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Гастрономическое удовольствие в центре города: редакция рекомендует, где вкусно поесть в Казани