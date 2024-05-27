Растворятся тромбы даже в глубоких венах: кто это ест, могут забыть о густой крови 

Кровь - это река жизни, которая несет питательные вещества к каждой клеточке нашего организма. Но что происходит, когда эта река превращается в вязкий ручеек? Ответ прост: возникает риск образования тромбов, а это уже серьезная угроза здоровью.

Врач-флеболог Максим Абасов рассказал, как питание влияет на вязкость крови и какие продукты стоит "держать подальше" от своего стола.

Осторожно: витамин К!

Витамин К важен для нормальной свертываемости крови, но его избыток может привести к сгущению крови.

"Рекордсмены" по содержанию витамина К: шпинат, брокколи и другая зелень. Это не значит, что от них нужно полностью отказаться, но употреблять их стоит умеренно.

Продукты-помощники:

Лук и чеснок - настоящие "борцы" с густой кровью. Они разжижают кровь, укрепляют сосуды и препятствуют образованию тромбов.

Свекла - еще один важный союзник. Она благотворно влияет на работу кишечника, а здоровый кишечник - залог здоровых сосудов.

Не забывайте про воду!

Соблюдение питьевого режима - простейшая и эффективная профилактика тромбоза. Вода помогает разжижать кровь и улучшает кровообращение.

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