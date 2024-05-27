Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Растворятся тромбы даже в глубоких венах: кто это ест, могут забыть о густой крови 

Кровь -  это  река  жизни,  которая  несет  питательные  вещества  к  каждой  клеточке  нашего  организма.

Подписаться в Telegram

Кровь - это река жизни, которая несет питательные вещества к каждой клеточке нашего организма. Но что происходит, когда эта река превращается в вязкий ручеек? Ответ прост: возникает риск образования тромбов, а это уже серьезная угроза здоровью.

Врач-флеболог Максим Абасов рассказал, как питание влияет на вязкость крови и какие продукты стоит "держать подальше" от своего стола.

Осторожно: витамин К!

Витамин К важен для нормальной свертываемости крови, но его избыток может привести к сгущению крови.

"Рекордсмены" по содержанию витамина К: шпинат, брокколи и другая зелень. Это не значит, что от них нужно полностью отказаться, но употреблять их стоит умеренно.

Продукты-помощники:

Лук и чеснок - настоящие "борцы" с густой кровью. Они разжижают кровь, укрепляют сосуды и препятствуют образованию тромбов.

Свекла - еще один важный союзник. Она благотворно влияет на работу кишечника, а здоровый кишечник - залог здоровых сосудов.

Не забывайте про воду!

Соблюдение питьевого режима - простейшая и эффективная профилактика тромбоза. Вода помогает разжижать кровь и улучшает кровообращение.

.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сергей Лазарев посетил Казань с детьми в выходные

Новости Татарстана

час назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета

уничтожение тараканов в квартире эко проводиться

Новости Татарстана

19 часов назад

Татарстанский завод «Белый Кремль» объяснил «червей» в пиве естественным осадком

Новости Татарстана

день назад

Загс назвал самые редкие и необычные имена, которые казанцы дают своим детям

пайка меди в Челябинске

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане появится первая сельская агломерация

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 27 мая в ДТП погиб 53-летний водитель Audi

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается жара до 26 градусов

Новости Татарстана

день назад

На казанских блогеров Аделину и Алину 27 мая написали заявление в полицию
Лонгриды
17 часов назад

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

Новости Татарстана

час назад

Татарстанстат: врачи в Татарстане получают в среднем 101,7 тысяч рублей

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 28 мая водители автобусов №18 и 30 устроили драку

Новости Татарстана

18 часов назад

Казанская команда УНИКС сыграет с ЦСКА 28 мая

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане 29 мая ожидаются грозы, ветер до 20 м/с и град
В казанском метро из-за сбоя блокировки электровагонов поезд отправили в тупик
Новости Казани
2 часа назад

В казанском метро из-за сбоя блокировки электровагонов поезд отправили в тупик

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане летом 2024 откроют 11 новых пляжей

Новости Татарстана

23 часа назад

Заведующая детсада в Альметьевске подозревается в мошенничестве и подлоге

Новости Татарстана

23 часа назад

37-летний зеленодолец лишился сбережений из-за лжеброкеров и псевдоюриста
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения