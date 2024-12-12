Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Распылите на подошву и смело на лёд: шагаю как по летним тротуарам

Зима – время, когда даже самые опытные пешеходы...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Зима – время, когда даже самые опытные пешеходы становятся заложниками скользких тротуаров. Но если вы устали от постоянного напряжения, удерживая равновесие на льду, есть простой и эффективный лайфхак, который сделает вашу прогулку безопасной.

Лёд больше не помеха: простой трюк для подошв

Вопрос о том, как избежать падений зимой, волнует каждого. Специалисты утверждают, что для улучшения сцепления обуви с обледенелой поверхностью можно использовать подручные средства. Одним из самых популярных решений стал аэрозольный распылитель, изготовленный из доступных ингредиентов.

Чтобы подготовить свою обувь к скользкому льду, вам понадобятся:

  • Спрей-клей (или клей на основе полиуретана);
  • Песок или сахар (в зависимости от доступности);
  • Лёгкая ткань или губка.

Как сделать обувь нескользящей?

  1. Очистите подошву. Прежде чем наносить состав, убедитесь, что подошва вашей обуви сухая и чистая. Это обеспечит лучшее сцепление с нанесённым слоем.
  2. Нанесите клей. Распылите спрей-клей на подошву тонким равномерным слоем. Если используете обычный клей, аккуратно распределите его губкой.
  3. Добавьте песок или сахар. Пока клей ещё не высох, равномерно посыпьте поверхность мелким песком или сахаром. Это создаст текстуру, которая будет работать как шипы.
  4. Дайте высохнуть. Оставьте обувь в тёплом помещении на несколько часов, чтобы состав полностью застыл.
  5. Испытайте трюк в деле. После высыхания вы получите нескользящую подошву, которая позволит чувствовать себя увереннее даже на ледяных дорожках.

Альтернативные методы для безопасности

Если вам не по душе идея «креативного ремонта» обуви, существуют и другие способы защиты от скольжения:

  • Силиконовые накладки. Продаются в спортивных и обувных магазинах, легко надеваются на подошву.
  • Шипованные насадки. Идеальны для долгих прогулок по льду, особенно в условиях гололёда.
  • Текстильные полоски. Самоклеящиеся полосы или лейкопластырь также улучшают сцепление с поверхностью.

Почему это работает?

Ключ к успеху — текстура и липкость. Слой песка или сахара создаёт дополнительное трение, а клей позволяет материалу надёжно держаться на подошве. Этот метод подходит для большинства типов обуви, за исключением той, которая имеет уже встроенные шипы или текстурированные подошвы.

Важность безопасности зимой

Падения на льду — одна из самых частых причин зимних травм. По данным экспертов, около 30% всех обращений в травматологию в зимний период связаны с гололёдом. Поэтому своевременные меры, даже такие простые, как улучшение сцепления подошвы, могут уберечь вас от серьёзных неприятностей.

Теперь, когда вы знаете этот простой лайфхак, зимняя прогулка станет для вас менее стрессовой. Несколько минут подготовки — и вы будете чувствовать себя так же уверенно, как летом. Распылите на подошву, добавьте текстуру, и гололёд перестанет быть вашим врагом. Шагаем уверенно по льду, наслаждаясь красотами зимы!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на 22,3% могут повысить тарифы на ЖКУ в 2025 году

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

как очистить плесень в ванной между плитками

Новости Казани

4 часа назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Важное в РТ

3 дня назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

примерочная в аренду в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП пострадало 213 диких животных

Новости Казани

день назад

В Казани задержали ОПГ за обнал более 2,5 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане вновь зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива

Новости Казани

день назад

В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

Новости Казани

день назад

В Казани искусственный интеллект будет искать сосульки на крышах
Лонгриды
22 часа назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

В Казани состоялась премьера долгожданного филь...

Новости Татарстана

24 минуты назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном

Новости Татарстана

4 часа назад

Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН
В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз м...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить контроль за уборкой снега
Новости России
4 дня назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета