Распылите на подошву и смело на лёд: шагаю как по летнему тротуару
culture.ru
Зима приносит не только мороз и снег, но и скользкие тротуары, которые превращают каждую прогулку в настоящее испытание. Но есть простой и эффективный способ, как обезопасить себя от падений и почувствовать себя на льду так же уверенно, как на летнем асфальте.
Всё, что нужно — это специальное средство, которое легко можно нанести на подошву обуви.
Секрет в простом составе
Главный герой этой зимней хитрости — антискользящий аэрозоль. Его формула разработана так, чтобы создавать на подошве тонкий слой с улучшенным сцеплением. Средство работает сразу после нанесения, предотвращая скольжение на льду, снегу и даже мокром тротуаре.
Кроме того, некоторые аэрозоли содержат компоненты, защищающие обувь от влаги и соли, что является дополнительным плюсом в условиях зимы.
Как это работает?
Антискользящие средства содержат полимерные соединения или мелкие абразивные частицы, которые увеличивают трение между подошвой и поверхностью. Вот как его применять:
- Очистите обувь. Протрите подошву от грязи и влаги.
- Распылите средство. Нанесите его на чистую поверхность подошвы, равномерно покрывая всю площадь.
- Дайте высохнуть. Обычно это занимает 5–10 минут.
Готово! Обувь готова к безопасной прогулке по льду.
Почему это лучше шипов?
Многие предпочитают использовать накладки с шипами, но у них есть несколько минусов:
- Они неудобны на твёрдых поверхностях (например, в магазинах или метро).
- Могут повредить напольное покрытие.
- Часто требуют времени для надевания и снятия.
Антискользящий аэрозоль, в свою очередь:
- Подходит для любой обуви, включая элегантные сапоги или туфли.
- Не повреждает поверхность пола.
- Быстро наносится и действует в течение нескольких дней.
А можно ли сделать самому?
Если под рукой нет аэрозоля, есть и народные методы:
- Смесь клея и песка. Нанесите тонкий слой клея на подошву и посыпьте мелким песком. Дайте высохнуть.
- Лейкопластырь. Обычный медицинский пластырь с шероховатой поверхностью можно приклеить к подошве для дополнительного сцепления.
- Наждачная бумага. Приклейте кусочки бумаги к пятке и носку обуви.
Эти методы помогут временно улучшить сцепление, но они менее долговечны, чем специализированные средства.
Антискользящий аэрозоль — это незаменимый помощник в зимний сезон. С его помощью можно уверенно шагать по любым поверхностям, не опасаясь падений. Простой в использовании и доступный, он становится всё более популярным среди тех, кто заботится о своей безопасности.
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