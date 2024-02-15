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Раскрыт главный секрет Верочки из «Служебного романа»: по одному кадру все стало ясно

Раскрыт главный секрет Верочки из «Служебного романа»: по одному кадру все стало ясно

Скрин из фильма "Служебный роман"

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Роль Верочки в этой культовой киноленте исполнила неподражаемая Лия Ахеджакова.

В Советском Союзе она являлась одной из самых известных и главных икон киностиля. Она всегда составляла настолько модные и стильные комплекты одежды для своего персонажа, что они казались вырванными прямо со страницы модного журнала. Многие из них опережали модные тренды на целых 13 лет. Сообщает ИА Stavropol.Media.

В "Служебном романе" Верочка предстала перед зрителями в нескольких роскошных и стильных нарядах, которые можно было носить в повседневной жизни и при этом выглядеть на все сто процентов. Одной из интересных деталей был джинсовый сарафан, а другой - оригинальная кофточка с ручной вышивкой. Многие женщины, особенно поклонницы таких советских раритетов, стремятся достать такую одежду и готовы заплатить за нее крупные суммы.


Вероятно, одной из основных зависти советских женщин по отношению к Верочке были ее шикарные клешевые брюки. Она идеально демонстрировала начальнице, как нужно ходить "от бедра". Брюки клеш - прекрасный вариант, чтобы выглядеть стильно и создать визуальное впечатление стройных ног.

"Клеши" стали популярными в 70-е годы, когда снимался фильм Эльдара Рязанова, однако еще не получили широкого распространения. Эта мода утвердилась в 90-е годы, когда каждая вторая женщина носила узкие джинсы с расширяющимися книзу штанинами.

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