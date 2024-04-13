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Расчеты точны, ошибок ноль: гениальный математик-пророк Сидик Афган точно рассчитал дату начала новой мировой войны

Расчеты точны, ошибок ноль: гениальный математик-пророк Сидик Афган точно рассчитал дату начала новой мировой войны

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Сидик Афган, выдающийся ученый из Афганистана, заинтересовал международное научное сообщество своей новаторской техникой прогнозирования важнейших событий на планете, опираясь на сложные математические выкладки и анализ прошлых событий.

Этот афганский исследователь достиг значительного признания благодаря своему умению предсказывать мировые события различной масштабности — от экономических волнений до политических переворотов и крупных природных бедствий.

В одном из своих аналитических трудов Афган показывает, как колебания в экономике могут быть предвестниками надвигающихся социальных и политических перемен, акцентируя на связи между экономическими ритмами и вехами истории.

Применяя многогранный подход, Афган исследует широкий спектр факторов — от экономических до экологических и социологических — что дает ему возможность формировать обширные прогнозы на мировом уровне. Он воспринимает исторические процессы как взаимосвязанную систему, что способствует точности его предсказаний о будущем.

Среди его последних прогнозов — предположение о потенциальном начале глобального конфликта в 2055 году, что стимулировало активные обсуждения среди ученых и в обществе.

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