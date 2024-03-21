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«Расчеты точны, ошибок нет»: удивительно одаренный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

«Расчеты точны, ошибок нет»: удивительно одаренный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

dzen.ru

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Афганский ученый в области математики Сидик Афган разработал уникальную методологию для предсказания значимых событий, основываясь на анализе дат и вероятностных расчетах.

Его техника позволила ему с высокой точностью предвидеть различные значительные моменты, включая землетрясение в Турции, эволюцию конфликта на Украине и исходы американских выборов. Афган также успешно применил свои расчеты для анализа исторических событий, таких как война в Афганистане и крах Советского Союза.

Недавно Афган анонсировал создание формулы, способной прогнозировать начало глобальных военных конфликтов, определив 2055 год как потенциальную дату начала следующей мировой войны. Он утверждает, что точность его прогноза на уровне индивидуальных событий приближается к 100%, для отдельных стран составляет около 80%, а на мировом уровне — свыше 60%. Такие исследования предоставляют ценные инсайты для понимания мировых процессов и могут способствовать более глубокому осмыслению будущих тенденций.

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