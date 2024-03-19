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«Расчеты точны, ошибок нет»: богом избранный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

«Расчеты точны, ошибок нет»: богом избранный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

fishki.net

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Методика прогнозирования, разработанная афганским специалистом в области математики Сидиком Афганом, демонстрирует впечатляющую точность в предсказании значимых мировых событий.

Используя комплексный анализ дат и вероятностей, Афган сумел предугадать множество ключевых исторических моментов, включая землетрясение в Турции, динамику конфликта на Украине, а также исходы американских выборов.

Его прежние исследования также включают точное определение временных рамок афганского конфликта и момента распада Советского Союза. Недавно Афган обнародовал результаты своей последней работы, представив формулу, предсказывающую время начала будущей мировой войны, которую он определяет как 2055 год. Эта война, по его словам, принесет с собой разрушения на невиданном ранее уровне.

Афган утверждает, что его методика прогнозирования обладает высокой степенью точности — около 100% для индивидуальных случаев, примерно 80% для прогнозов, касающихся отдельных стран, и свыше 60% для глобальных предсказаний.

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