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«Расчеты точны, ошибок нет»: богоизбранный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

«Расчеты точны, ошибок нет»: богоизбранный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

tvcenter.ru

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Афганский математик Сидик Афган, разработавший уникальную методику прогнозирования на основе аналитики чисел и вероятностей, сделал ряд впечатляющих предсказаний о глобальных событиях.

Его техника позволила с высокой точностью определить даты значимых исторических моментов, включая землетрясения и политические изменения в различных странах.

В последнем исследовании ученый представил свои расчеты о возможном начале новой мировой войны в 2055 году. По словам Афгана, его предсказание основано на детальном анализе исторических данных и математических моделей, указывая на высокую вероятность такого развития событий. Эта работа не только подчеркивает потенциал математики в прогнозировании будущих событий, но и предоставляет пищу для размышлений об общемирной безопасности и международных отношениях в будущем.

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