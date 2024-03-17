Расчеты точны, ошибок быть не может: гениальный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

Сидик Афган, афганский ученый-математик, разработал методику математического прогнозирования событий, которая имеет невероятную точность. С помощью анализа дат и математических вероятностей он успешно предсказал землетрясение в Турции, начало конфликта на Украине и итоги выборов в США. Его ранее проведенные расчеты позволили точно определить периоды войны в Афганистане и распад СССР.



На данный момент Афган заявляет о создании формулы, которая предсказывает год начала новой мировой войны на основе анализа дат военных конфликтов. Завораживающе, но страшно одновременно, он называет 2055 годом года начала этой разрушительной и ужасной войны. Согласно его уверениям, точность прогноза для индивидуальных личностей составляет около 100%, для государств - 80% и для всего мира - более 60%.