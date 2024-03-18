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Расчеты точны, ошибок быть не может: богом избранный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

Расчеты точны, ошибок быть не может: богом избранный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

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Сидик Афган, афганский ученый-математик, продемонстрировал свою уникальную методику прогнозирования математических событий. Анализируя даты и вероятности с помощью математических расчетов, он с громадной точностью предсказал несколько событий: землетрясение в Турции, начало конфликта на Украине и результаты выборов в США. Еще в прошлом он правильно расчитал периоды войн в Афганистане и распад СССР.

Свежим открытием стало то, что Сидик разработал формулу, которая позволяет ему просчитать возможный год начала новой мировой войны на основе дат военных событий. Ученый назвал 2055 год началом разрушительного и ужасного конфликта. Несмотря на экстремальность этого предсказания, Афган утверждает, что его расчеты демонстрируют около 100% точности для отдельных личностей, около 80% для конкретных государств и более 60% для мирового уровня.

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