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«Расчеты точны, ошибок быть не может»: богоизбранный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

«Расчеты точны, ошибок быть не может»: богоизбранный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

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Сидик Афган, выдающийся афганский математик, обрел известность благодаря своему уникальному подходу к математическому прогнозированию значимых мировых событий.

Используя сложные математические модели для анализа дат и вероятностных распределений, Афган снискал уважение за свою способность предвидеть глобальные изменения. Среди его знаменитых прогнозов — точное предсказание землетрясения в Турции, динамику событий на Украине и исходы президентских выборов в США.

Более того, Афган продемонстрировал свою проницательность, точно определив периоды военных действий в Афганистане и моменты ключевых исторических поворотов, таких как распад СССР. Его последнее научное достижение — разработка формулы, предсказывающей начало новой мировой войны в 2055 году. Согласно его расчетам, эта война будет иметь катастрофические масштабы, а достоверность прогноза варьируется от 60% для мирового уровня до почти абсолютной уверенности — 100% — для индивидуального.

Сидик Афган не только ученый, но и мыслитель, который вкладывает свои знания в понимание мировых процессов, пытаясь обозреть будущее человечества через призму чисел и вероятностей, подчеркивая значимость математики в прогнозировании и планировании будущих событий.

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