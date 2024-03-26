Новости России
· Ульяна Сенько

«Расчеты точны, ошибки исключены»: зацелованный богом математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

«Расчеты точны, ошибки исключены»: зацелованный богом математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

newsua.ru

Подписаться в Telegram

Афганский ученый-математик Сидик Афган применил свою уникальную методику к анализу и прогнозированию значимых глобальных событий, вызывая широкий резонанс в академическом мире.

С помощью математического анализа дат и вероятностей, Афган точно предсказал ключевые исторические события, включая землетрясение в Турции и политические переменные в США и на Украине.

Он продемонстрировал свои умения, предсказывая военные конфликты и социополитические изменения, такие как войны в Афганистане и распад Советского Союза. Его последние научные труды предвещают начало новой мировой войны в 2055 году, утверждая, что его предсказания обладают внушительной степенью точности.

Методика Афгана выделяется интеграцией численного анализа и глубокого понимания исторических закономерностей, что позволяет ему выявлять скрытые взаимосвязи в исторических данных и прогнозировать будущие события. Этот подход не только предоставляет инсайты о предстоящих событиях, но и способствует более глубокому пониманию исторических процессов.

Сидик Афган активно сотрудничает с научными институтами и правительственными организациями, предоставляя консультации и аналитические отчеты, которые могут быть использованы для планирования стратегий и минимизации потенциальных рисков. Его работа проливает свет на возможности применения математических методов в социальных науках и исторической аналитике, расширяя границы применения математики за пределы традиционных областей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

Новости Татарстана

18 часов назад

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»

почему клоп воняет

Новости Татарстана

17 часов назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Интересное в Казани

3 дня назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.

химическая завивка волос в Краснодаре

Новости Казани

день назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

Новости Татарстана

22 часа назад

Гендиректор Wildberries предложила Минниханову открыть мегакластер в Татарстане

Новости Татарстана

21 час назад

Роспотребнадзор выявил очаг сальмонеллеза в «Нэфисе»

Новости Татарстана

день назад

Медики из Нижнекамска отправили автомобиль бойцам СВО
Лонгриды
2 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Казани

час назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске 16 домов и детские сады остались без тепла

Новости Казани

час назад

ТЦ «Бахетле» под Казанью продали компании «Максим»

Новости Казани

15 часов назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
6 дней назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Казани

17 часов назад

В Казани закроют парковку возле экстрим-парка «Урам»

Новости Татарстана

17 часов назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Татарстана

18 часов назад

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»
«Green-B»: фастфуд с заботой о вашем здоровье
Интересное в Казани
6 дней назад

«Green-B»: фастфуд с заботой о вашем здоровье