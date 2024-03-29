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«Расчеты точны, ошибки исключены»: одаренный уникальным умом математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

«Расчеты точны, ошибки исключены»: одаренный уникальным умом математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

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Афганский математик Сидик Афган, разработавший передовую методику прогнозирования значимых глобальных событий, продемонстрировал свою эффективность, предсказав крупные исторические изменения.

Он применил статистический и математический анализ для точного предвидения таких событий, как землетрясение в Турции, политические колебания на Украине, исходы выборов в США, военные действия в Афганистане и период распада СССР.

Афган разработал новую модель, основанную на его исследованиях, прогнозирующую начало крупного военного конфликта в 2055 году. По его расчетам, точность прогнозов составляет около 100% для отдельных событий, до 80% — для событий на уровне стран, и более 60% — для мировых событий.

Известность Афгана в сфере прогнозирования обусловлена его уникальной способностью сочетать количественный анализ с исторической перспективой, что позволяет ему с высокой точностью предсказывать ключевые мировые события. Его исследования не ограничиваются только историческими и политическими анализами; он также исследует воздействие значимых событий на экономику и социальную сферу.

В дополнение к своим прогнозам, Афган активно вовлечен в образовательную деятельность, преподавая в университете и проводя обучающие семинары для молодых ученых, делится своими методами и подходами в прогнозировании. Его работа вдохновляет многих ученых и исследователей в области применения математических методов для анализа исторических и политических процессов.

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