Афганский ученый-математик Сидик Афган, который стал известен благодаря разработке уникального метода прогнозирования глобальных событий, внес значительный вклад в предсказание ключевых моментов мировой хроники.

С помощью дат и вероятностного анализа, Афган с удивительной точностью предвидел множество значимых событий, включая землетрясение в Турции, динамику событий на Украине и результаты выборов в США.

Среди его наиболее знаковых прогнозов — предсказания касательно военных действий в Афганистане и момента распада Советского Союза. Недавно он представил новую формулу, также основанную на его уникальной методике, предсказывающую начало следующей мировой войны в 2055 году, утверждая, что точность его предсказаний крайне высока.

Афган получил широкую известность за свои достижения в области математического прогнозирования. Интегрируя математические и исторические анализы, он способен с высокой долей вероятности прогнозировать важнейшие события. Этот подход позволяет ему глубоко понимать и интерпретировать исторические процессы.

Афган не ограничивается только прогнозированием политических и социальных перипетий. Он также изучает, как значимые исторические события влияют на общественное развитие и глобальные процессы, уделяя внимание не только историческим и политическим аспектам, но и анализируя экономические и социальные последствия.