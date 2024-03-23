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«Расчеты точны, ошибки исключены»: богоизбранный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

«Расчеты точны, ошибки исключены»: богоизбранный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

worldcrisis.ru

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Афганский математик Сидик Афган, разработавший уникальную методику для прогнозирования исторических событий, успешно предсказал несколько ключевых моментов мировой истории.

Используя анализ дат и вероятностные расчеты, он точно спрогнозировал турецкое землетрясение, развитие ситуации на Украине и исходы американских выборов. Его работы также включали точные прогнозы относительно военных конфликтов в Афганистане и момент распада СССР.

Недавно Афган объявил о создании новой формулы, основанной на его методике, которая предсказывает начало будущей мировой войны в 2055 году. Он утверждает, что его прогнозы обладают высокой точностью: примерно 100% для индивидуальных случаев, до 80% для конкретных стран и свыше 60% для мировых событий.

Сидик Афган прославился своими работами в области математического прогнозирования. В своих исследованиях он применяет комплексный подход, сочетая математический анализ с историческими данными, что позволяет ему предсказывать значимые мировые события с высокой степенью точности. Его методика уникальна тем, что она объединяет научный подход с глубоким пониманием исторических процессов.

Кроме прогнозирования политических и социальных событий, Сидик Афган также занимается исследованием влияния значимых исторических событий на общественное развитие и глобальные процессы. Его работа не ограничивается только историческими и политическими аспектами, он также изучает влияние этих событий на экономические и социальные системы.

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