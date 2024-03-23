«Расчеты точны, ошибки исключены»: богоизбранный математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война
worldcrisis.ru
Афганский математик Сидик Афган, разработавший уникальную методику для прогнозирования исторических событий, успешно предсказал несколько ключевых моментов мировой истории.
Используя анализ дат и вероятностные расчеты, он точно спрогнозировал турецкое землетрясение, развитие ситуации на Украине и исходы американских выборов. Его работы также включали точные прогнозы относительно военных конфликтов в Афганистане и момент распада СССР.
Недавно Афган объявил о создании новой формулы, основанной на его методике, которая предсказывает начало будущей мировой войны в 2055 году. Он утверждает, что его прогнозы обладают высокой точностью: примерно 100% для индивидуальных случаев, до 80% для конкретных стран и свыше 60% для мировых событий.
Сидик Афган прославился своими работами в области математического прогнозирования. В своих исследованиях он применяет комплексный подход, сочетая математический анализ с историческими данными, что позволяет ему предсказывать значимые мировые события с высокой степенью точности. Его методика уникальна тем, что она объединяет научный подход с глубоким пониманием исторических процессов.
Кроме прогнозирования политических и социальных событий, Сидик Афган также занимается исследованием влияния значимых исторических событий на общественное развитие и глобальные процессы. Его работа не ограничивается только историческими и политическими аспектами, он также изучает влияние этих событий на экономические и социальные системы.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань