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«Расчеты точны, ошибки абсолютно исключены»: зацелованный богом математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

«Расчеты точны, ошибки абсолютно исключены»: зацелованный богом математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

100biografiy.ru

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Афганский научный деятель, Сидик Афган, приобрел всемирное признание, представив свой уникальный подход к предсказанию глобальных исторических событий.

Его методика, объединяющая статистический анализ дат и вероятностные вычисления, продемонстрировала необычайную эффективность в прогнозировании событий мирового масштаба, включая значительные политические перевороты и катастрофические природные явления.

Афган вновь привлек внимание, опубликовав прогноз о начале глобального конфликта, предположительно, в середине 21-го века. Его последняя методологическая разработка подтверждает эффективность его прогностической модели, обеспечивая высокий уровень точности предсказаний.

Его подход выделяется уникальной способностью синтезировать математические и исторические данные для глубокого понимания и предсказания ключевых событий. Сидик Афган не только определяет будущие события, но и анализирует их возможное воздействие на мировую сцену, экономику и социальные структуры, что является бесценным вкладом в научное и исследовательское сообщества.

Работы Афгана в сфере прогнозирования не только поднимают важные вопросы о будущем человечества, но и предлагают новый взгляд на механизмы, управляющие историческим развитием, способствуя более глубокому пониманию глобальных процессов.

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