Рано радовались: аномальная жара до +40 вернется уже совсем скоро — Роман Вильфанд

Приготовьтесь к аномальной жаре! Синоптики предупреждают: середина июля в России будет по-настоящему жаркой, возможны даже новые температурные рекорды. После прошлогодних природных катаклизмов, вызванных экстремальной жарой, страна активно готовится к возможным испытаниям.

Чего ждать от погоды?

Температура выше нормы: Средние значения превысят климатическую норму на 7 градусов и составят +25...+27C.

Юг России в зоне риска: Здесь столбики термометров могут подняться до +38...+43C из-за влияния мощного антициклона.

Душная жара: Повышенная влажность, ливни и грозы создадут погоду, напоминающую тропики.

Татарстан в зоне турбулентности: Республику ждут неустойчивые погодные условия с грозами и порывистым ветром до 8 м/с.

Как защититься от жары? Главные правила безопасности:

1. Избегайте прямых солнечных лучей в период с 11:00 до 16:00.

2. Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

3. Носите легкую, светлую одежду из натуральных тканей.

4. Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF.

5. Будьте внимательны к своему самочувствию: головная боль, головокружение, тошнота – сигналы теплового удара. В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу.

Помните: предупрежден – значит вооружен! Соблюдение простых правил поможет вам легко перенести летнюю жару.