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Рано радовались: аномальная жара до +40 вернется уже скоро — Вильфанд

Россия ожидает новое испытание в виде экстремальной жары, предвещающей середину июля с температурными показателями, которые могут установить новые рекорды.

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Россия ожидает новое испытание в виде экстремальной жары, предвещающей середину июля с температурными показателями, которые могут установить новые рекорды.

Это следует за серией природных бедствий прошлого года, включая масштабные пожары и наводнения, что вынуждает страну адаптироваться к возможному повторению критических условий.

Специалисты прогнозируют, что средняя температура воздуха повысится примерно на 7 градусов, достигая +25...+27 градусов Цельсия. Такая тенденция особенно остро проявится в различных частях страны, включая Центральную Россию, Дальний Восток и Поволжье, где столбики термометров могут показывать до +35, а местами и до +40 градусов Цельсия.

Сложные погодные условия, характеризующиеся высокой температурой и влажностью, будут сопровождаться ливнями и грозами, напоминая тропический климат. Особенно неустойчивая погода ожидается в таких регионах, как Татарстан, где скорость ветра во время гроз может достигать 8 м/с, усиливая погодные риски.

В этот период особенно важно, чтобы жители и гости страны оставались настороже, следили за погодными обновлениями и строго соблюдали меры предосторожности. Информированность и должная подготовка могут помочь снизить потенциальные риски для здоровья.

Июль 2024 года обещает стать проверкой на прочность для многих регионов, поэтому ключевым остаётся проявление бдительности и ответственности. При правильном подходе к подготовке и соблюдению рекомендаций возможно минимизировать негативное влияние экстремальной погоды и сохранить комфорт в летние месяцы.

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