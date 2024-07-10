Рано радовались: аномальная жара до +40 вернется уже скоро — Роман Вильфанд

Россия готовится встретить новую волну экстремальной жары, которая, согласно прогнозам метеорологов, достигнет своего максимума в середине июля, потенциально установив новые температурные рекорды.

Это предстоящее тепло приходит на фоне прошлогодних природных катастроф — масштабных пожаров и наводнений, заставляя страну приспосабливаться к возможному повторению таких условий.

Метеорологические службы отмечают, что средняя температура воздуха может повыситься на 7 градусов выше средних показателей, достигая +25...+27 градусов Цельсия. В ряде южных регионов России, как сообщает РИА Новости, благодаря доминированию антициклональных процессов, температура может подскочить до +38...+43 градусов.

Этот период аномальной жары будет характеризоваться не только высокими температурами, но и увеличенной влажностью, сильными ливнями и грозами, создавая атмосферу, напоминающую тропический климат. В частности, в Татарстане прогнозируется нестабильная погода с порывами ветра до 8 метров в секунду во время гроз, усиливающих погодные риски.

Важно, чтобы жители и гости России приняли серьёзные меры предосторожности и следили за обновлениями погоды. Вот несколько советов по безопасности на период экстремальной жары:

Избегайте длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы дня, особенно с 11:00 до 16:00.

Пейте больше воды, даже если не чувствуете жажду, чтобы предотвратить обезвоживание.

Носите лёгкую и светлую одежду, которая отражает солнечные лучи.

Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF для защиты кожи от UV-лучей.

Остерегайтесь признаков теплового удара, включая головную боль, головокружение и тошноту. При первых симптомах немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Уже начавшийся июль обещает стать жарким испытанием для многих регионов России. Осторожное и ответственное отношение к предстоящим условиям поможет минимизировать негативные последствия экстремальной погоды и сохранить комфорт и здоровье в знойные летние месяцы.