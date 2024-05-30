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Рак больше не страшен: врач назвал продукты, которые не дадут опухоли шансов

Страшный диагноз "рак" способен перевернуть жизнь. Как защитить себя от опасного заболевания и при этом не разориться на дорогих лекарствах?

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Ученый назвал продукты, помогающие в борьбе с раком

Страшный диагноз "рак" способен перевернуть жизнь. Как защитить себя от опасного заболевания и при этом не разориться на дорогих лекарствах?

Обратите внимание на свой рацион!

Недавно ученые сделали удивительное открытие: обычные продукты, которые есть в каждом холодильнике, способны стать мощным оружием против рака.

Известный диетолог, доктор Лысенков, выделил три ключевых продукта:

  • Молоко
  • Яйца
  • Мясо

По словам эксперта, именно эти продукты богаты витамином С – мощным антиоксидантом, который препятствует образованию опухолей.

Кроме того, как сообщает издание "Хибины", упомянутые продукты содержат важный компонент р53, блокирующий рост раковых клеток.

Помните: правильное питание – залог крепкого здоровья и долголетия! Включайте в свой рацион молоко, яйца и мясо, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний.

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