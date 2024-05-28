Рак больше не страшен: врач назвал 3 продукта, которые не дадут опухоли даже шансов
Онкологические заболевания - тяжелое испытание, которое кардинально меняет жизнь человека. Однако современная наука не стоит на месте, и сегодня все больше внимания уделяется профилактике рака и поиску эффективных методов борьбы с ним.
Одним из важных аспектов является правильное питание. Ученые активно исследуют, как рацион влияет на риск возникновения онкологии и помогает ли он в борьбе с уже имеющимся заболеванием.
Недавно было опубликовано исследование, в котором ученые выделили три продукта, которые могут играть ключевую роль в профилактике рака:
- Молоко: богато кальцием и витамином D, которые, по мнению некоторых исследователей, могут снижать риск развития определенных видов рака.
- Яйца: источник белка и антиоксидантов, которые укрепляют иммунную систему и помогают организму бороться с опухолевыми клетками.
- Мясо: поставщик железа и витамина B12, необходимых для нормального кроветворения и поддержания здорового уровня энергии в организме, ослабленном болезнью.
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