Рак больше не страшен: врач назвал 3 продукта, которые не дадут опухоли даже шансов

Онкологические заболевания - тяжелое испытание, которое кардинально меняет жизнь человека. Однако современная наука не стоит на месте, и сегодня все больше внимания уделяется профилактике рака и поиску эффективных методов борьбы с ним.

Одним из важных аспектов является правильное питание. Ученые активно исследуют, как рацион влияет на риск возникновения онкологии и помогает ли он в борьбе с уже имеющимся заболеванием.

Недавно было опубликовано исследование, в котором ученые выделили три продукта, которые могут играть ключевую роль в профилактике рака: