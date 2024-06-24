«Работающие пенсионеры получат прибавку»: в Госдуме РФ приняли важное решение

Фракция «Единая Россия» выступила с инициативой, которая, несомненно, обрадует миллионы россиян.

В Госдуму внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Если закон будет принят, то уже с февраля 2025 года пенсии этой категории граждан будут регулярно повышаться.

Выполнение поручения президента:

Владимир Васильев, глава фракции «Единая Россия», подчеркнул, что инициатива разработана в соответствии с поручением, данным президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин даже назвал этот документ «законом Путина», что подчеркивает его значимость

Миллионы пенсионеров почувствуют положительные изменения:

По словам Владимира Васильева, принятие закона положительно скажется на жизни порядка 8 миллионов работающих пенсионеров. Это очень важная категория граждан, которые вносят весомый вклад в экономику страны, передают свой богатый опыт молодежи и сохраняют лучшие профессиональные традиции.

Обсуждение закона не заставит себя ждать:

Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пожилым россиянам уже на этой неделе. Граждане России с нетерпением ждут результатов этого обсуждения, ведь речь идет о справедливости и материальном благополучии миллионов людей.