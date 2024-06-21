«Работающие пенсионеры получат прибавку»: в Госдуме приняли важное решение

В Госдуму внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров, начиная с 1 февраля 2025 года. Инициатива, представленная всеми депутатами фракции «Единая Россия», призвана улучшить финансовое положение почти 8 млн пожилых граждан РФ.

Ключевые аспекты законопроекта

Законопроект, озвученный лидером фракции Владимиром Васильевым, является реализацией поручения, данного президентом России на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Васильева, предложение поддерживает стремление увеличить пенсионные выплаты работающим пенсионерам, которые продолжают вносить вклад в экономику страны, будучи активными участниками трудового коллектива и наставниками для молодежи.

Социальное и экономическое значение

Введение индексации пенсий предполагает значительное улучшение благосостояния работающих пенсионеров, что, в свою очередь, может способствовать увеличению их потребительской активности и общей экономической стабильности. «Это закон Путина», - отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркивая, что инициатива исходит непосредственно от главы государства и олицетворяет заботу о старшем поколении.

Дальнейшие шаги

Законопроект предстоит рассмотреть на следующей неделе, и ожидается, что он вызовет активное обсуждение среди депутатов всех уровней. Результаты голосования по закону определят, насколько оперативно будут внедрены изменения, касающиеся пенсионных выплат.

Инициатива по индексации пенсий для работающих пенсионеров подчеркивает важность социальной поддержки для граждан старшего возраста, которые продолжают участвовать в профессиональной и общественной жизни России. Этот шаг отражает стремление улучшить качество жизни пенсионеров, признавая их важную роль в поддержании преемственности поколений и передаче опыта молодым специалистам.