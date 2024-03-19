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· Артем Акчурин

Работать придется даже в субботу: в апреле россиянам приготовили длинную рабочую неделю

Работать придется даже в субботу: в апреле россиянам приготовили длинную рабочую неделю

Правительство России

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Март 2024 года принес радость многим гражданам России, но всех волнует вопрос о количестве выходных в апреле.

Государственный календарь на 2024 год, утвержденный правительством страны, был опубликован на официальном телеграмм-канале.

Этот календарь содержит информацию о государственных праздниках и нерабочих днях. Ближайшие ожидаемые выходные, согласно календарю, приходятся на период с 28 апреля по 1 мая в связи с Праздником Весны и Труда, и с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Суббота, 27 апреля 2024 года, будет рабочим днем.

Эта информация общедоступна и позволяет гражданам планировать свои дела и отдых заранее, учитывая праздничные даты и периоды отдыха.

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