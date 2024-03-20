Новости России
· Артем Акчурин

Работать придется даже в субботу: в апреле гражданам России приготовили длинную рабочую неделю

Работать придется даже в субботу: в апреле гражданам России приготовили длинную рабочую неделю

Правительство России

Подписаться в Telegram

В марте 2024 года многие жители России испытали радость, однако волнение вызывает важный вопрос о количестве выходных дней в апреле.

Официальный государственный календарь на 2024 год, утвержденный правительством страны, был опубликован на официальном телеграм-канале. В этом календаре содержится информация о государственных праздниках и нерабочих днях. Согласно этому календарю, ближайшие ожидаемые выходные дни приходятся на период с 28 апреля по 1 мая в связи с Праздником Весны и Труда, и с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Важно отметить, что суббота, 27 апреля 2024 года, будет рабочим днем.

Предоставленная информация является общедоступной, что дает возможность гражданам планировать свои дела и отдых заранее, учитывая предстоящие праздники и периоды отдыха.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

6 часов назад

В Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети

Интересное в Казани

день назад

Рынок индивидуального жилищного строительства в 2024 году: перспективы и вызовы

можно ли пользоваться посудой после обработки от муравьев

Новости Татарстана

день назад

Из-за массового ДТП под Казанью образовалась 8-километровая пробка

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

курсы программистов 1с в Красноярске

Новости Казани

4 часа назад

В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки выступит с последним словом в суде

Новости Казани

день назад

И. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин

Новости Казани

день назад

Умер в Майами: стали известны причины смерти экс-нападающего «Ак Барса»

Новости Татарстана

день назад

Казанцы пожаловались Путину на отсутствие инфраструктуры
Новости Татарстана
12 часов назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане навигация на Волге может начаться 22 апреля

Интересное в Казани

день назад

Рынок индивидуального жилищного строительства в 2024 году: перспективы и вызовы

Новости Казани

4 часа назад

В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

Минэнерго РФ рассматривает варианты решения вопроса с модернизацией Заинской ГРЭС
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Казани

6 часов назад

В Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети

Новости Татарстана

6 часов назад

Число отравившихся в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69 человек

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане 19 частных клиник добровольно отказались от абортов
Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году
Интересное в Казани
5 дней назад

Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году