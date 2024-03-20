Работать придется даже в субботу: в апреле гражданам России приготовили длинную рабочую неделю

В марте 2024 года многие жители России испытали радость, однако волнение вызывает важный вопрос о количестве выходных дней в апреле.

Официальный государственный календарь на 2024 год, утвержденный правительством страны, был опубликован на официальном телеграм-канале. В этом календаре содержится информация о государственных праздниках и нерабочих днях. Согласно этому календарю, ближайшие ожидаемые выходные дни приходятся на период с 28 апреля по 1 мая в связи с Праздником Весны и Труда, и с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Важно отметить, что суббота, 27 апреля 2024 года, будет рабочим днем.

Предоставленная информация является общедоступной, что дает возможность гражданам планировать свои дела и отдых заранее, учитывая предстоящие праздники и периоды отдыха.