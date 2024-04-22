Работать придется даже в субботу: стало известно как в России отдохнут на майские

В текущем году правительство России внесло изменения в расписание майских праздников, с целью максимизации весеннего отдыха для граждан. Новый график предусматривает перенос выходного дня с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, делая его дополнительным выходным.

Также выходной будет вторник, 30 апреля, перенесенный с 2 ноября, и пятница, 10 мая, перенесенная с субботы, 6 января. Майские праздники в этом году начнутся с 28 апреля и продлятся до 12 мая. Этот обновленный график позволит насладиться отдыхом весной, однако следует уточнять у работодателей конкретные даты выходных.