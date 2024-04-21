Работать придется даже в субботу: стало известно как россияне отдохнут на майские

Официальное расписание майских праздников в России в этом году было пересмотрено правительством для того, чтобы граждане могли насладиться весенними выходными. Некоторые выходные были перенесены согласно производственному календарю: выходной день с 27 апреля был перенесен на 29 апреля, делая понедельник дополнительным нерабочим днем.

Также 30 апреля стал выходным, перенесенным с 2 ноября, и пятница, 10 мая, стала выходным днем из-за переноса рабочего дня с 6 января. Майские праздники в этом году распределены следующим образом: первый блок включает воскресенье, понедельник, вторник и среду, а второй блок - субботу, воскресенье, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Этот обновленный график дает возможность насладиться дополнительным отдыхом, но следует учитывать, что работодатели могут иметь свои собственные расписания, поэтому лучше уточнять даты выходных у них.