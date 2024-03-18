«Работать придется даже в субботу»: стало известно как будем отдыхать в апреле

Март 2024 года стал причиной радости для многих российских граждан. Однако многие задаются вопросом, а сколько же будет выходных в апреле.

Государственный календарь на 2024 год, разработанный и утвержденный правительством страны, был опубликован на их официальном телеграмм-канале.



В этом календаре можно найти все необходимые сведения о государственных праздниках и нерабочих днях. Ближайшие долгожданные выходные запланированы на переоиод с 28 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы. Суббота 27 апреля 2024 года станет в 2024 году рабочим днем.