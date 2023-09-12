Путин выступил с заявлением о мобилизации: «люди сознательно идут на службу»

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке сегодня, 12 сентября, российский президент Владимир Путин ответил на вопрос, который волнует всех россиян - будет ли новая мобилизация в стране.

Вопрос ему адресовал модератор встречи, Путин отметил, что нет нужды мобилизовать кого-то принудительно, как это делают сейчас на Украине, если россияне сами добровольно идут на передовую.

По словам главы государства, за полгода контракты с МО РФ заключили 270 тысяч человек, и желающих еще много, контрактный рекрутинг продолжается.

Путин отметил, что мужчины в России, выбирающие путь добровольца, знают, на что идут, и все равно идут защищать Родину. Он восхитился ими и еще раз отметил, что именно в этом разница между ВС РФ и ВСУ - наличие мотивации.