Путин высказался о необходимости второй волны мобилизации

Глава Российской Федерации Владимир Путин на прямой линии заявил, что Россия не нуждается в проведении второй волны мобилизации.

Согласно словам Президента, в нашей стране уже прошла частичная мобилизация, в ходе которой на военную службу было призвано достаточное количество для выполнения боевых задач россиян.

Владимир Путин уточнил, что количество мобилизованных равно 318 тысячам, 49 тысяч из которых находятся в зоне Спецоперации на Украине. Доминирующая часть призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации продолжает проходить военную подготовку.

Также Верховный Главнокомандующий заявил, что ВС России набрали 486 тысяч добровольцев, и ежедневно с Министерством обороны подписывают контракт 1500 человек.