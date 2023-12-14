Новости России
· Ульяна Сенько

Путин высказался о необходимости второй волны мобилизации

Путин высказался о необходимости второй волны мобилизации

molva33.ru

Подписаться в Telegram

Глава Российской Федерации Владимир Путин на прямой линии заявил, что Россия не нуждается в проведении второй волны мобилизации.

Согласно словам Президента, в нашей стране уже прошла частичная мобилизация, в ходе которой на военную службу было призвано достаточное количество для выполнения боевых задач россиян.

Владимир Путин уточнил, что количество мобилизованных равно 318 тысячам, 49 тысяч из которых находятся в зоне Спецоперации на Украине. Доминирующая часть призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации продолжает проходить военную подготовку.

Также Верховный Главнокомандующий заявил, что ВС России набрали 486 тысяч добровольцев, и ежедневно с Министерством обороны подписывают контракт 1500 человек.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

Бывший голкипер «Локомотива» заявил, что в детстве был «чушпаном»

Гид по скидкам Казани

день назад

"А где вы это нашли?": где казанцам купить продукты для впечатляющего новогоднего стола

какой размер ячеек должен быть у защитной сетки на вентиляцию на кухне

Новости Татарстана

день назад

Министр молодежи РТ дал объяснение термину «казанский феномен»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники

перевозка животных услуги в Екатеринбурге

Новости Татарстана

20 часов назад

Ильсур Метшин принял участие в чествовании врачебных династий Казани

Лонгриды

21 час назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

день назад

Татарстан перезапустит речной туризм

Новости Татарстана

день назад

Создатели сериала «Слово пацана» реализовали проект «Пацаны меняются»

Новости Татарстана

день назад

Замминистра МЧС Татарстана приговорен к 4,5 годам лишения свободы
Лонгриды
21 час назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

36 минут назад

Владимир Путин проверит: почему цена за проезд Москва – Казань выше заявленной

Гид по скидкам Казани

день назад

"А где вы это нашли?": где казанцам купить продукты для впечатляющего новогоднего стола

Новости Татарстана

час назад

Путин назвал Минниханова президентом

Новости Татарстана

2 часа назад

Путин признал проблему с обмелением Волги
Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее
Лонгриды
3 дня назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Новости Татарстана

3 часа назад

Бюджет Казани на 2024 год вырос до 41,6 млрд рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани продлится соцподдержка детей участников СВО

Новости Татарстана

4 часа назад

ФФККР отсчитала фигуристов за их жалобы на условия проживания в Казани
Новогодний Open Space Market объявил программу
Интересное в Казани
6 дней назад

Новогодний Open Space Market объявил программу