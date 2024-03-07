Владимир Жириновский предсказал возможный уход Владимира Путина с поста Главы российского государства.

Еще при жизни бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский озвучил свой политический прогноз, относительно ухода Владимира Путина с поста президента России. Согласно словам Владимира Вольфовича, Путин может покинуть президентский пост из-за недавних изменений в политической мировой жизни и внутренних событий в Российской Федерации.

По прогнозу Владимира Жириновского, в текущем году Владимир Путин одержит победу и продолжит управлять государством, однако в 2030 году ситуация изменится, и Путин может отказаться от участия в следующих выборах.

Будучи опытным политиком и человеком, имеющим большой опыт работы в российской политике, Владимир Жириновский всегда привлекал внимание общественности своими высказываниями и прогнозами. Его предсказания, как правило, становились объектом интенсивного обсуждения и анализа, и не редко оказывали влияние на общественную и политическую обстановку в стране, пишет ngnovoros.