«Путин уйдет»: стало известно важное предсказание Владимир Жириновского

Бывший лидер партии ЛДПР, Владимир Жириновский, высказал свои мысли относительно возможного ухода Владимира Путина с поста президента России.

Согласно его прогнозам, изменения в политической сфере как в мире, так и внутри страны, могут привести к решению Путина покинуть свою должность.

По словам Жириновского, в текущем году Путин останется у власти и одержит победу на выборах, однако к 2030 году ситуация может измениться, и Путин может решить отказаться от участия в следующих выборах, пишет «Наша газета».

Этот прогноз вызвал живой интерес в обществе, учитывая опыт и авторитет Владимира Жириновского в политической сфере. Его высказывания всегда привлекали внимание общественности и часто оказывали влияние на общественную и политическую обстановку в стране.