Новости России
· Ульяна Сенько

«Путин уйдет»: стало известно важное предсказание Владимир Жириновского

«Путин уйдет»: стало известно важное предсказание Владимир Жириновского

smartik.ru

Подписаться в Telegram

Бывший лидер партии ЛДПР, Владимир Жириновский, высказал свои мысли относительно возможного ухода Владимира Путина с поста президента России.

Согласно его прогнозам, изменения в политической сфере как в мире, так и внутри страны, могут привести к решению Путина покинуть свою должность.

По словам Жириновского, в текущем году Путин останется у власти и одержит победу на выборах, однако к 2030 году ситуация может измениться, и Путин может решить отказаться от участия в следующих выборах, пишет «Наша газета».

Этот прогноз вызвал живой интерес в обществе, учитывая опыт и авторитет Владимира Жириновского в политической сфере. Его высказывания всегда привлекали внимание общественности и часто оказывали влияние на общественную и политическую обстановку в стране.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

как выглядит клоп вонючка

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе

регулировка пластиковых дверей балкона в Казани

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

3 часа назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф
Лонгриды
2 дня назад

Главный строитель РТ Равиль Зиганшин насмерть задавил пенсионера: что известно о страшном ДТП

Главный строитель РТ Равиль Зиганшин насмерть задавил пенсионера: что известно о страшном ДТП

Новости Татарстана

2 часа назад

8 марта, десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными

Новости Казани

2 дня назад

Казанским цветочным задерживают поставки на европейской таможне

Новости Казани

2 дня назад

Прямо сейчас в Казани горит танковое училище

Новости Татарстана

2 дня назад

Главное управление ветеринарии РТ: Много скота и птицы завозят нелегально
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
2 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Татарстана

2 дня назад

В Татарстане на 13% упал индекс промышленного производства в январе 2024 года

Новости Татарстана

2 дня назад

Исполком Казани выкупит два аварийных дома для муниципальных нужд

Новости Казани

2 дня назад

Детский сад на 260 мест начали строить в Советском районе Казани
Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку
Интересное в Казани
5 дней назад

Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку