«Путин уйдет»: стало известно важное предсказание Владимир Жириновского
smartik.ru
Бывший лидер партии ЛДПР, Владимир Жириновский, высказал свои мысли относительно возможного ухода Владимира Путина с поста президента России.
Согласно его прогнозам, изменения в политической сфере как в мире, так и внутри страны, могут привести к решению Путина покинуть свою должность.
По словам Жириновского, в текущем году Путин останется у власти и одержит победу на выборах, однако к 2030 году ситуация может измениться, и Путин может решить отказаться от участия в следующих выборах, пишет «Наша газета».
Этот прогноз вызвал живой интерес в обществе, учитывая опыт и авторитет Владимира Жириновского в политической сфере. Его высказывания всегда привлекали внимание общественности и часто оказывали влияние на общественную и политическую обстановку в стране.
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