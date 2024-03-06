«Путин уйдет»: обнародовано важное предсказание Жириновского

Недавно в сети возникли новости о предсказании, сделанном бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, относительно возможного ухода Владимира Путина с поста президента России.

Это заявление вызвало широкий резонанс и активные дискуссии в обществе.

Согласно Жириновскому, он предсказал, что Путин может уйти с поста президента из-за недавних изменений в мировой политике и внутренних событий в России. Однако он не уточнил конкретные детали или причины такого возможного решения.

По прогнозу Владимира Жириновского, в текущем году Владимир Путин одержит победу на выборах, однако в 2030 ситуация изменится, и Путин может отказаться от участия в следующих выборах, сообщает «Наша газета».