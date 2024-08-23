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Путин сделал экстренное заявление из-за попыток ВСУ атаковать Курскую АЭС: что известно на данный момент?

В ночь на 22 августа возник инцидент возле Курс...

kremlin.ru

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В ночь на 22 августа возник инцидент возле Курской атомной электростанции в городе Курчатов. По данным, украинский беспилотник был сбит вблизи объекта, что могло представлять серьезную угрозу безопасности станции.

Обломки дрона обнаружили неподалеку от места хранения отработанного ядерного топлива, сообщает Lenta.ru.

Данный инцидент стал частью более широкой попытки ВСУ атаковать атомную станцию, что вызвало международную озабоченность. Президент России Владимир Путин подтвердил, что ситуация привлекла внимание Международного агентства по атомной энергии, которое направит специалистов для оценки происшествия.

Курская АЭС, расположенная на берегу реки Сейм и находящаяся в 40 километрах от Курска и около 110 километров от украинской границы, уже была объектом внимания военных действий. Ранее в Минобороны России предупреждали о подготовке провокаций на АЭС со стороны Украины, предполагая, что Киев может попытаться обвинить Россию в самообстреле объекта.

Сложившаяся ситуация в приграничной зоне, где продолжаются бои, повысила напряженность в регионе, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации федерального уровня. В то время как стороны обмениваются обвинениями, безопасность атомных объектов становится предметом особой заботы на международной арене, учитывая потенциально катастрофические последствия любого инцидента.

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