Путин рассказал, сколько человек сейчас находится в зоне СВО и когда они вернутся домой
ria.ru
В зоне своей специальной военной операции, которая простирается на протяжении около 2 тысяч километров, находится более 600 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам Путина, механизм обеспечения специальной военной операции, так же как и любой другой государственный механизм, «работает с известными административными издержками».
Президент также заявил о своей уверенности в достижении целей специальной военной операции.
По его словам, начало специальной военной операции не означало начало войны, а было попыткой остановить войну, начатую украинским руководством.
«Они сами начали войну на Донбассе в 2014 году. Это была попытка остановить эту войну с помощью вооруженных сил. В ответ на применение ими вооруженных сил», — подчеркнул президент.
Он напомнил, что Россия на протяжении десятилетий старалась установить отношения с Украиной.
«Мы делали все возможное. Предоставляли льготные кредиты, предоставляли энергоносители по демпинговым ценам, и предоставляли наш рынок. Однако, все-таки после распада Советского Союза фактическим хозяином Украины были националисты и их представители», — отметил Путин.
Он отметил, что независимо от выбора с помощью избирателей, проживающих на юго-востоке Украины, все равно националистическая платформа и ее представители очень быстро подчиняли всех своей воле.
«Потому что они активны, энергичны и агрессивны. И все сразу им подчинялись», — подчеркнул Путин.
При этом он отметил, что Россия очень терпеливо строила отношения, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, только мирными средствами. «В мыслях никаких других средств не было», — добавил президент РФ.