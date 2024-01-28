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Путин рассказал, сколько человек сейчас находится в зоне СВО и когда они вернутся домой

Путин рассказал, сколько человек сейчас находится в зоне СВО и когда они вернутся домой

ria.ru

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В зоне своей специальной военной операции, которая простирается на протяжении около 2 тысяч километров, находится более 600 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, механизм обеспечения специальной военной операции, так же как и любой другой государственный механизм, «работает с известными административными издержками».

Президент также заявил о своей уверенности в достижении целей специальной военной операции.


По его словам, начало специальной военной операции не означало начало войны, а было попыткой остановить войну, начатую украинским руководством.

«Они сами начали войну на Донбассе в 2014 году. Это была попытка остановить эту войну с помощью вооруженных сил. В ответ на применение ими вооруженных сил», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что Россия на протяжении десятилетий старалась установить отношения с Украиной.

«Мы делали все возможное. Предоставляли льготные кредиты, предоставляли энергоносители по демпинговым ценам, и предоставляли наш рынок. Однако, все-таки после распада Советского Союза фактическим хозяином Украины были националисты и их представители», — отметил Путин.

Он отметил, что независимо от выбора с помощью избирателей, проживающих на юго-востоке Украины, все равно националистическая платформа и ее представители очень быстро подчиняли всех своей воле.

«Потому что они активны, энергичны и агрессивны. И все сразу им подчинялись», — подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что Россия очень терпеливо строила отношения, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, только мирными средствами. «В мыслях никаких других средств не было», — добавил президент РФ.

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