Путин принял важное решение по поводу мобилизации и дал распоряжения

Российский президент Владимир Путин принял решение о создании рабочей группы по мобилизационной подготовке и мобилизации. Распоряжения появились на интернет-портале правовой информации.

"Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной операции, и членов их семей", — говорится в документе.

Российский лидер поручил утвердить состав рабочей группы, куда вошли:

-секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак;

-вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев;

-заместитель председателя Государственной думы Шолбан Кара-оол;

-журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов;

-военкор ВГТРК Евгений Поддубный и другие.

Уточняется, что группа будет ежемесячно представлять доклад главе государства лично.

Как пояснил Турчак, это инструмент обратной связи для президента с передовой.

Сенатор подчеркнул, что основная цель рабочей группы — обратить внимание на нынешние проблемы и оперативно принять решения для их устранения.