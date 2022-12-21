Путин принял важное решение по поводу мобилизации и дал распоряжения
Фото: mirtesen.ru
Российский президент Владимир Путин принял решение о создании рабочей группы по мобилизационной подготовке и мобилизации. Распоряжения появились на интернет-портале правовой информации.
"Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной операции, и членов их семей", — говорится в документе.
Российский лидер поручил утвердить состав рабочей группы, куда вошли:
-секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак;
-вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев;
-заместитель председателя Государственной думы Шолбан Кара-оол;
-журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов;
-военкор ВГТРК Евгений Поддубный и другие.
Уточняется, что группа будет ежемесячно представлять доклад главе государства лично.
Как пояснил Турчак, это инструмент обратной связи для президента с передовой.
Сенатор подчеркнул, что основная цель рабочей группы — обратить внимание на нынешние проблемы и оперативно принять решения для их устранения.
"Проблемы объективно есть. И — с учетом масштабов СВО — их немало", — заявил Турчак, добавив, что на площадке группы объединят усилия неравнодушных людей, общественных объединений, гражданских активистов и различных ведомств.