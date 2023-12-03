«Возросли угрозы из-за расширения НАТО»: Путин потребовал отправить в армию еще 170 тысяч человек: снова мобилизация?
Ведомости
Была установлена новая штатная численность Вооруженных сил РФ. Указ, был подписан 1 декабря президентом РФ Владимиром Путиным.
Документ вступает в силу сразу же, после его подписания. Указ опубликован на сайте Кремля.
Обновленная численность ВС РФ 2 209 130 единиц, туда же входят 1 320 000 военных.
Минобороны РФ уточнило, что увеличение численности войск обусловлено угрозой расширения НАТО.
А проведение мобилизации в связи с декабрьским указом президента РФ не планируется.
Стоит отметить, что прошлый указ, утративший силу, составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.