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· Артем Акчурин

«Возросли угрозы из-за расширения НАТО»: Путин потребовал отправить в армию еще 170 тысяч человек: снова мобилизация?

«Возросли угрозы из-за расширения НАТО»: Путин потребовал отправить в армию еще 170 тысяч человек: снова мобилизация?

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Была установлена новая штатная численность Вооруженных сил РФ. Указ, был подписан 1 декабря президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ вступает в силу сразу же, после его подписания. Указ опубликован на сайте Кремля.

Обновленная численность ВС РФ 2 209 130 единиц, туда же входят 1 320 000 военных.

К тому же, правительству РФ был выдвинут указ о необходимом финансировании реализации данного проекта.

Минобороны РФ уточнило, что увеличение численности войск обусловлено угрозой расширения НАТО.

А проведение мобилизации в связи с декабрьским указом президента РФ не планируется.

Стоит отметить, что прошлый указ, утративший силу, составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

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