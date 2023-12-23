Путин подписал поручение, касающееся электронных повесток для призыва в армию

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал ряд предложений, относящихся к призыву граждан мужского пола на военную службу в армии России.

В соответствии с указаниями Владимира Путина, Министерство обороны РФ и Министерство цифрового развития и связи РФ должны организовать работу по включению граждан в военный учет (а также исключению их из него) без необходимости посещения военкомата. Кроме того, необходимо внедрить возможность формирования и отправки повесток в электронной форме, то есть в онлайн-режиме. Все эти меры направлены на повышение эффективности и удобства процедуры воинского учета.

Также необходимо автоматизировать процесс подтверждения права на отсрочку от призыва на военную службу в армию России. Кроме того, будут проводиться работы по предоставлению доступа к личным кабинетам в общем реестре повесток, а также обеспечиваться возможность предоставления работодателям данных для воинского учета с использованием информационной госсистемы.

Верховный главнокомандующий также поручил Министерству обороны РФ провести осенний призыв в 2024 году на военную службу во Всероссийской федерации, используя единый реестр данных о гражданах, которые должны быть первоначально включены в воинский учет, а также гражданах, находящихся на воинском учете, и гражданах, которые не находятся на учете, но обязаны быть зарегистрированными.

Таким образом, все указания направлены на совершенствование воинского учета и обеспечение более эффективного функционирования данной системы, поскольку они позволят упростить процесс призыва граждан на военную службу и сделать его более прозрачным и доступным. Внедрение онлайн-формата и автоматизированных процессов сократят время и усилит контроль за процедурой воинского учета. Использование единого реестра данных о гражданах также способствует повышению эффективности и удобства проведения осеннего призыва.